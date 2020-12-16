Общественная палата предлагает ввести изучение медиаграмотности в школьную программу ОБЖ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предлагает ввести в школьную программу предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" изучение медиаграмотности. Об этом говорится в проекте доклада о состоянии гражданского общества за 2020 год, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции ложные сообщения, которые распространяются в социальных сетях, могут повлечь конкретную опасность жизни и здоровью людей, не говоря уже о создании поля для деятельности мошенников. В целях противодействия различного рода провокациям и фейкам также предлагается внести изменения в учебный предмет в рамках общеобразовательной школьной программы "Основы безопасности жизнедеятельности", предусмотрев один час на изучение медиаграмотности", - говорится в документе.

По мнению авторов проекта доклада, в 2020 году фейки о коронавирусе и едином дне голосования показывают, что "на данный момент недобросовестные распространители информации несут минимальную ответственность за введение в заблуждение пользователей Рунета, ощущение безнаказанности влечет увеличение недостоверного контента". "Продуктивно будет и внедрение специальных программ, способных к распознаванию фейков и их распространителей", - считают в палате.

Авторы документа полагают, что сейчас "назрела необходимость совершенствования законодательства в целях обеспечения доступности для общества информации об иностранном финансировании некоммерческих организаций, общественных объединений и ассоциированных с ними лиц". "В этих вопросах российское законодательство и правоприменительная практика должны строиться с учетом опыта других стран. Это особенно важно в целях недопущения иностранного вмешательства в предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму", - говорится в проекте доклада.

В палате считают необходимым развивать российские онлайн-ресурсы и сервисы для защиты суверенитета в информационной сфере. "Доступ граждан к социально значимым ресурсам должен быть по возможности бесплатным. Общественная палата поддерживает идею о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, не содержащим рекламу, для граждан России, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, даже при нулевом балансе. Информационная безопасность в условиях современного общества является одним из самых важных компонентов системы национальной безопасности в целом", - отмечается в документе.