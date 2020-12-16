Более 11 тыс. новых рабочих мест появится в Сахалинской области до 2025 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют за ближайшие четыре года создать в регионе более 11 тыс. новых вакансий. Таких результатов планируется достичь за счет инвестиционных проектов на островах, сообщил в среду ТАСС представитель правительства региона.

"Мы планируем, что до 2025 года нам удастся создать в регионе свыше 11 тыс. рабочих мест. Это очень значимое количество, тем более для островов с небольшим населением", - рассказал собеседник агентства.

По информации областных властей, уже сейчас уровень регистрируемой безработицы на островах составляет всего 0,8%. При этом по России этот показатель достигает 4,8%, в ДФО - 4,5%. По муниципальным образованиям области этот показатель варьируется от 0,3% до 3,5%.

"У нас очень хорошие показатели по уровню регистрируемой безработицы в регионе. Мы опередили не только показатели по Дальнему Востоку, но и по стране. Создание новых вакантных мест позволит не только еще больше уменьшить этот показатель, но и привлечь на острова поток людей на постоянное место жительства", - прокомментировали в правительстве региона.

Где появится работа

В начале декабря власти региона сообщали ТАСС о том, что в ближайшие годы на Сахалине планируется создание транспортно-логистического узла в Корсаковском порту, модернизация Шахтерского порта и возведение угольного конвейера в Углегорском районе, строительство новой морской гавани в центральной части острова и аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. Что касается промышленных проектов, запланировано строительство завода по производству СПГ мощностью 42 тыс. тонн, пяти рыбоводных заводов и морозильного траулера, формирование лесоперерабатывающего индустриального парка.

Также запланированы проекты, направленные на формирование комфортной городской среды. В их числе - проекты компании "ПИК" по строительству 800 кв. метров жилья, создание хирургического комплекса и образовательного квартала в Южно-Сахалинске, формирование кампуса Сахалинского государственного университета (СахГУ), проекты "Газпрома" по строительству трех спортивных комплексов и жилого района. Важными туристическими проектами станет строительство семи гостиничных комплексов на 969 номеров в ТОР "Горный воздух", создание туристско-рекреационных кластеров "Архипелаг Онекотан", "Итуруп Резорт", "Лагуна Буссе".