Депутаты в Петербурге проголосовали за расширение мер поддержки туристической отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду проголосовали за временное освобождение предприятий туристической отрасли города от нескольких видов налогов на фоне падения турпотока. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о третьем пакете мер поддержки бизнеса в условиях ограничений из-за пандемии приняли единогласно, передает корреспондент ТАСС.

"Мы предлагаем существенно расширить спектр мер поддержки предприятий туристической отрасли города, прежде всего, относящихся к малому и среднему бизнесу. В частности, освободить от транспортного налога, налога на имущество и земельного налога, организации, обслуживающие гостей Санкт-Петербурга. Причем отдельные налоговые преференции должны получить и организации, сдающие в аренду площади предприятиям туристического бизнеса. Но только в том случае, если они радикально снизили для них величину арендной платы", - привели в пресс-службе городского парламента комментарий его председателя Вячеслава Макарова.

Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в индустрии гостеприимства и применяющих упрощенную систему налогообложения, планируется установить налоговую ставку в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы. "Общим требованием для всех, кто будет претендовать на получение этих льгот, является сохранение заработной платы для своих сотрудников на уровне равном или превышающим минимальную заработную плату в Санкт-Петербурге", - уточнил Макаров. Поправку с этими предложениями подготовила фракция "Единая Россия".

"Несмотря на то, что эта поправка может принести нам налоговые потери в размере 3,5 млрд рублей, мы поддерживаем ее", - сказал вице-губернатор Батанов перед голосованием.

Спикер Заксобрания отметил, что пандемия коронавируса нанесла "тяжелейший удар" по туристическому сектору. По его словам, предложенные меры создадут условия для скорейшего восстановления отрасли после отмены санитарно-эпидемиологических ограничений и для сохранения социальной стабильности. "Средства, которые город сегодня выделяет для помощи социально ответственному бизнесу, обязательно вернутся в бюджет в многократно увеличенном размере", - уверен Макаров.

Пакеты мер поддержки бизнеса на фоне пандемии

Законопроект, разработанный в рамках третьего пакета мер поддержки бизнеса, был представлен на заседании Заксобрания вице-губернатором города Эдуардом Батановым 9 декабря, депутаты тогда приняли его в первом чтении. Документ предполагает, в том числе, продление до 2022 года действия льготы по налогу на имущество для предприятий социальной и культурной сфер, установление на три года льготы по транспортному налогу для водных транспортных средств, относящихся к объектам культурного наследия и используемых для осуществления музейной деятельности. По представленным Смольным оценкам, выпадающие доходы городского бюджета в связи с введением предложенных мер налоговой поддержки составят около 8,5 млрд рублей.

30 марта в Петербурге был принят первый пакет мер поддержки бизнеса, предусматривающий послабления малым и средним предприятиям по арендным и иным платежам. 12 мая принят второй пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Затраты на поддержку малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге за счет регионального бюджета в рамках двух предложенных властями пакетов мер оцениваются в 13,5 млрд рублей.