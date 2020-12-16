Около 30 белых медведей вышли к селу на западном побережье Чукотки

ТАСС, 16 декабря. Почти 30 белых медведей вышли к чукотскому селу Рыркайпий, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"К небольшому селу Рыркайпий на западном побережье Чукотки вышли несколько десятков белых медведей. Бригада медвежьего патруля WWF России держит ситуацию под контролем и не допускает захода хищников в населенный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня патрульные насчитали около 30 белых медведей, и пока что они "не буянят". "Это только те, кого удалось увидеть в бинокль - скорее всего, животных больше", - поясняет пресс-служба.