{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 30 белых медведей вышли к селу на западном побережье Чукотки

По информации российского представительства Всемирного фонда дикой природы, животные пока ведут себя смирно
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ТАСС, 16 декабря. Почти 30 белых медведей вышли к чукотскому селу Рыркайпий, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"К небольшому селу Рыркайпий на западном побережье Чукотки вышли несколько десятков белых медведей. Бригада медвежьего патруля WWF России держит ситуацию под контролем и не допускает захода хищников в населенный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня патрульные насчитали около 30 белых медведей, и пока что они "не буянят". "Это только те, кого удалось увидеть в бинокль - скорее всего, животных больше", - поясняет пресс-служба.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Пандемия COVID-19
Ограничения в Германии, маски на семейных праздниках. Главное о коронавирусе за 16 декабря
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Читать полностью