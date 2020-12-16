{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Минтруд включил осложнения, вызванные коронавирусом, в перечень причин инвалидности

Осложнения включили в перечень причин инвалидности у медицинских работников

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ дополнил перечень причин инвалидности, включив в него осложнения у медицинских работников, вызванные новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий приказ Минтруда РФ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Дополнить пункт 23 порядка установления причин инвалидности <...> подпунктом "в" следующего содержания: дополнительная запись "вследствие развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" - врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию, ставшим инвалидами в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами исследования <...>, если заболевание возникло при исполнении ими трудовых обязанностей", - говорится в документе.

Дополнительная запись вносится, если подтверждено, что заболевание является профессиональным.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Ограничения в Германии, маски на семейных праздниках. Главное о коронавирусе за 16 декабря
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Читать полностью