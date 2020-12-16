Минтруд включил осложнения, вызванные коронавирусом, в перечень причин инвалидности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ дополнил перечень причин инвалидности, включив в него осложнения у медицинских работников, вызванные новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий приказ Минтруда РФ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить пункт 23 порядка установления причин инвалидности <...> подпунктом "в" следующего содержания: дополнительная запись "вследствие развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" - врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию, ставшим инвалидами в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами исследования <...>, если заболевание возникло при исполнении ими трудовых обязанностей", - говорится в документе.

Дополнительная запись вносится, если подтверждено, что заболевание является профессиональным.