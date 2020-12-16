Якубович представил автобиографическую книгу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Телеведущий, актер Леонид Якубович в честь своего 75-летия и 30-летия капитал-шоу "Поле Чудес" представил новую книгу "Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни". В книге шоумен поделился самыми яркими воспоминания детства, юношества, взрослой жизни, рассказами и стихами.

"Насколько истории правдивые, это только я могу сказать: они правдивые на 100 процентов. Название родилось в последний день, перед тем как книжка ушла в печать, тут больше смысла в "плюс минус", сам не знаю - плюс или минус за эти 30 лет, это связано не только с программой - со всем, что произошло <...>. Издательство настояло на автобиографии <...>. Я писал себе и писал, и дописался до того момента, как я пришел на телевидение, об остальном писать бессмысленно - и так все все знают", - рассказал он на пресс-конференции в Москве.

В книге с описаны школьные годы ведущего и пионерские приключения, исключение из школы и трудовая жизнь в бюро Туполева, студенчество в строительном институте, КВН и первые гастроли. Якубович делится историями о том, как он первый раз прыгал с парашютом по просьбе подруги, работал проводником, учился водить вертолет. Вместе с автобиографической частью в издание вошли рассказы, пьесы, современные басни и застольные стихи.

Телеведущий отметил, что жалеет, что не вел каждый день дневники. "Не мог заставить вести дневники ни дочь, ни сына, это очень печально, это я всем говорю - и пишущим, и непишущим <...>. Дневник - великое дело, но для этого надо исключить лень-матушку. Я бы в школе этому учил: каждый день по строчечке, просто писать, что со мной сегодня было: кто-то хорошее слово сказал, что-то со мной случилось, неважно - что-то нашел, что-то потерял, из этого сложится жизнь", - сказал Якубович.

Леонид Якубович - народный артист РФ, телеведущий, сценарист, прозаик и телепродюсер. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель капитал-шоу "Поле чудес" на Первом канале.