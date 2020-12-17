Власти штатов на востоке США вводят режим ЧС из-за снегопадов и гололедицы

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти штатов восточного побережья США приняли в среду меры предосторожности в связи со снегопадами и угрозой гололедицы на дорогах.

"На нас надвигается зимняя буря, в связи с чем мы отменяем очное обучение в школах Нью-Йорка в четверг, 17 декабря. Здания школ будут закрыты завтра", - написал в Twitter мэр мегаполиса Билл де Блазио. Он предупредил горожан о необходимости соблюдать осторожность в дороге из-за ожидающихся "пониженной видимости, порывистого ветра и сильного снегопада".

Губернатор соседнего штата Коннектикут Нед Ламонт в среду рекомендовал населению воздержаться от поездок на автотранспорте и путешествий. "Управление транспорта приготовилось к расчистке автомобильных дорог в связи с прогнозом сильного снегопада, начиная с вечера среды", - информировал начальник управления Джозеф Джулиетти.

Губернатор Пенсильвании Том Вулф в среду объявил в штате чрезвычайную погодную ситуацию, предупредив о высокой вероятности обрыва линий электропередачи. "Прогнозы указывают на то, что первая за почти один год сильная снежная буря накроет Пенсильванию завтра", - предостерег Вулф, напомнив о необходимости, несмотря на непогоду, обеспечить распределение вакцины от нового коронавируса среди нуждающихся. "ЧС облегчит задачу тем, кто участвует в доставке вакцины, и позволит людям выполнять свою работу безопасно", - добавил губернатор.

В штате Нью-Джерси также объявлен режим ЧС. Губернатор Фил Мерфи ввел ограничения на проезд тяжелых грузовиков, тракторов, пассажирского наземного транспорта и мотоциклов.

Метеорологическая служба США прогнозирует в течение двух дней снегопады, мокрый снег, слякоть и гололедицу на восточном побережье США.