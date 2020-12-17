В России на 13% сократилось число детей, погибших в ДТП по вине водителей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Число детей, погибших в ДТП из-за нарушения правил дорожного движения водителями, сократилось в России с начала года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ГИБДД России за январь-ноябрь 2020 года, которые проанализировал ТАСС.

Как следует из статистики ГИБДД, число погибших в таких ДТП детей в возрасте до 16 лет уменьшилось с 473 до 413. Также на 19% снизилось число детей, пострадавших в результате аварий. Если в 2019 году их было 16 767, то в текущем году - почти 13,5 тыс.

Всего же с начала года на российских дорогах произошло более 12 тыс. аварий с детьми по причине нарушения правил дорожного движения водителями. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда таких автоаварий было совершено свыше 15 тыс.

В начале декабря замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич сообщил, что за 11 месяцев 2020 года в дорожных авариях по всей стране погибли более 470 детей, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2%. Кроме того, по его словам, с начала года снизилось количество ДТП, произошедших из-за неосторожности детей. Таких случаев зафиксировано 4 163, в них погибли 104 ребенка, более 4 тыс. получили травмы.