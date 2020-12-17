Москвичи стали ходить в салоны в три раза реже, чем в прошлом году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Посещения салонов красоты в столице сократились в три раза в период с 1 ноября по 15 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в совместном исследовании IT-компании "Платформа ОФД" и сервиса "СберУслуги", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Москвичи при среднем чеке на услуги в сфере красоты 2 800 рублей (на 7% выше, чем в прошлом году) стали посещать салоны в три раза реже. А в Санкт-Петербурге, где средний чек покупки - 1 860 рублей (на 1% выше, чем в прошлом году) - в салоны перестал ходить каждый четвертый горожанин," - говорится в результатах аналитики.

В целом траты на услуги красоты у россиян выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом наши соотечественники стали посещать салоны красоты на 20% реже. Средний чек на услуги красоты по России составляет 1 108 рублей, что на 10% выше, чем год назад.

Среди самых востребованных бьюти-услуг у россиян оказались мужская стрижка (наиболее распространенная прическа - "модельная"), затем - женская стрижка с укладкой, на третьем месте - стрижка с покраской волос.

Эксперты службы аналитики "Платформы ОФД" отмечают, что часть салонов красоты (в основном, несетевые) - не восстановили деятельность после весеннего локдауна. Часть мастеров перешла в категорию самозанятых."Мы запустили сервис для самозанятых, гарантирующий безопасную сделку с чеком и комфортную безналичную оплату, и видим, что люди активно ищут на платформе "своих" мастеров," - прокомментировала результаты исследования операционный директор сервиса "СберУслуги" Марина Александровская.