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В нескольких регионах России прогнозируют мокрый снег и гололедицу

В Гидрометцентре предупредили о возможных проблемах из-за осадков в Ростовской области

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Неблагоприятная погода из-за сильных осадков ожидает жителей Тверской, Ярославской, Ивановской, Московской, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Тверской, Ярославской, Ивановской, Московской областях налипание мокрого снега, гололедица заметная, особенно 18 числа. В Ростовской области очень сильный снег, просто заметет все, будут и заносы и прочие проблемы из-за осадков", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, неблагоприятная погода ожидает жителей Краснодарского края и Астраханской области, где в ближайшие два дня будут сильные осадки в виде мокрого снега.

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