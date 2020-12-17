NYT: у второго медработника в США проявилась аллергия после вакцины Pfizer

ТАСС, 17 декабря. Аллергическая реакция появилась у второго медработника в госпитале в штате Аляска после прививки вакциной от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Об этом в четверг со ссылкой на представителей больницы сообщила газета The New York Times . Ранее поступала информация о негативной реакции на вакцинацию у его госпитализированного коллеги.

По сведениям издания, спустя 10 минут после прививки у сотрудника медицинского учреждения наблюдались отечность глаз, головокружение и першение в горле. Ему была оказана квалифицированная помощь, состояние медработника нормализовалось в течение часа, после чего он был отпущен.

Как указали представители системы здравоохранения, означенные случаи не нарушают их планов по распределению вакцины от коронавируса. По их словам, раскрытие данной информации осуществляется в целях обеспечения прозрачности процессов.

На прошлой неделе сообщалось о похожих аллергических реакциях, возникших у двух пациентов из Великобритании, привитых вакциной Pfizer. В связи с этим медицинские власти страны рекомендовали склонным к аллергии людям воздержаться от вакцинирования от коронавируса препаратом данной компании и ее германского партнера BioNTech.

Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) 13 декабря рекомендовало применение в США в чрезвычайных обстоятельствах вакцины компаний BioNTech и Pfizer. Препарат будет применяться для людей от 16 лет и старше. Сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода получат вакцину первыми.