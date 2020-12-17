Путин: оскорбления чувств верующих должны получать ответную реакцию, но не агрессивную

"Там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя свобода. Это постулат, общий причем, и те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию", - сказал глава государства в четверг на ежегодной большой пресс-конференции. С другой стороны, по его словам, эта ответная реакция "не должна быть агрессивной".

Президент напомнил, что во всех мировых религиях нет намека на агрессию. Он особо отметил, что реакция на попирание чьих-либо прав, в том числе чувств верующих, не должна быть направлена на лишение жизни человека, так как это в принципе противоречит самому духу любой мировой религии. "Господь жизнь дал и только господь может ее забрать. Вот это никто не должен забывать", - сказал Путин.

О мультикультурализме

Путин заявил, что европейский проект мультикультурализма потерпел фиаско, а в России этот формат сложился сам по себе. "Этот проект мультикультурализма потерпел фиаско, крах, в чем многие призывавшие к этому проекту и к его реализации вынуждены были признаться. А у нас он сложился сам по себе на протяжении веков, и мы этим очень дорожим", - сказал Путин.

Президент заметил, что в некоторых европейских странах представители ислама составляют около 10% населения. Причем они, как правило, являются иммигрантами, иногда уже во втором или третьем поколении. В России же представители разных конфессий живут в своей собственной стране, у них нет другой родины. "Это очень важная отличительная черта того, как складывались и складываются до сих пор взаимоотношения между конфессиями в нашей стране и, скажем, в европейских странах", - подчеркнул российский лидер.

Об оскорблениях представителей разных конфессий в РФ

По его словам, в России никто не допускает оскорбительных выпадов против представителей разных конфессий, это может разрушить страну.

"Культура взаимоотношений между представителями различных религий, кстати, не только религий, но и атеистов, вырабатывалась у нас веками и поэтому у нас, слава богу, никто и не допускает таких оскорбительных выпадов в отношении представителей тех или иных конфессий", - сказал Путин. Он выразил надежду, что этого никогда и не будет. "Потому что это будет разрушать нашу страну изнутри. Мы не можем себе этого позволить", - подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что изначально Россия складывалась как многоконфессиональное государство. Поэтому и сложилась определенная культура в отношениях между представителями различных религий и этносов. "Это чрезвычайно важное наследие, доставшееся нам от наших предков, передано нам прежними поколениями", - добавил президент. Он вспомнил и ряд черных страниц в истории страны, например, депортацию народов после Великой Отечественной войны. "Это такая острая тема, мы стараемся лишний раз об этом не говорить, но тем не менее, это же было в нашей истории", - напомнил он, заметив, что не намерен давать оценок произошедшему. Тем не менее, он указал на то, что нередко представители этносов Советского Союза с хлебом-солью встречали оккупантов. "Что таких не было что ли? Да предатели везде были! И в то же время были люди, которые героически сражались за интересы своей Родины до последнего вздоха, до последней капли крови, в том числе представители тех народов, которые были репрессированы, кстати говоря", - отметил он.

При этом Путин подчеркнул, что репрессий по религиозной принадлежности в стране не было. "Репрессии в отношении священников были со стороны советской власти, но они касались всех священников, не было выборочного преследования за какую-то конкретную религию. Вот этого никогда не было в нашей стране. Это чрезвычайно важная вещь", - сказал он.