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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Полиция изучает ситуацию с травлей рязанского журналиста, на которую пожаловались Путину

Ранее журналист Антон Насонов рассказал президенту, что стал получать оскорбления после публикации в социальных сетях видеоролика о работе Ново-Рязанской ТЭЦ

ТАСС, 17 декабря. Полиция Рязанской области изучает историю с травлей журналиста Антона Насонова после публикации в социальных сетях его видео о работе Ново-Рязанской ТЭЦ, о которой президенту РФ Владимиру Путину рассказали в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом сообщил ТАСС врио начальника пресс-службы УМВД по области Илья Хлуденев.

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"Информацию видели, ситуация с журналистом, который пожаловался на травлю, пристально изучается", - сказал собеседник агентства.

Рязанская журналистка Александра Безукладова на пресс-конференции рассказала президенту о видео о работе Ново-Рязанской ТЭЦ, которое ее коллега Антон Насонов подготовил к форуму ОНФ. Мероприятие перенесли, однако видео оказалось в социальных сетях, после чего журналист подвергся травле и критике. Путин пообещал дать поручение изучить эту ситуацию.

Теги
РоссияРязанская областьБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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