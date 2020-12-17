Полиция изучает ситуацию с травлей рязанского журналиста, на которую пожаловались Путину

ТАСС, 17 декабря. Полиция Рязанской области изучает историю с травлей журналиста Антона Насонова после публикации в социальных сетях его видео о работе Ново-Рязанской ТЭЦ, о которой президенту РФ Владимиру Путину рассказали в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом сообщил ТАСС врио начальника пресс-службы УМВД по области Илья Хлуденев.

"Информацию видели, ситуация с журналистом, который пожаловался на травлю, пристально изучается", - сказал собеседник агентства.

Рязанская журналистка Александра Безукладова на пресс-конференции рассказала президенту о видео о работе Ново-Рязанской ТЭЦ, которое ее коллега Антон Насонов подготовил к форуму ОНФ. Мероприятие перенесли, однако видео оказалось в социальных сетях, после чего журналист подвергся травле и критике. Путин пообещал дать поручение изучить эту ситуацию.