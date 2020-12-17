В Росгвардии началась вакцинация сотрудников от коронавируса

"С 12 декабря текущего года войска приступили к проведению мероприятий по вакцинации личного состава от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. В этом году Росгвардия ввела в эксплуатацию три лаборатории для диагностики на коронавирус, в которых было проведено около 40 тыс. исследований. В войсках проводится противовирусная терапия, помещения дезинфицируются, а личному составу выдаются средства защиты.

"Сегодня наши медики, как и их коллеги из органов государственного здравоохранения, противостоят пандемии, и прежде всего я хотел бы высказать слова огромной благодарности за их нелегкий труд. Более 300 медицинских работников перенесли болезнь и после выздоровления вернулись к выполнению своего профессионального долга", - приводятся на сайте слова директора Росгвардии Виктора Золотова.