Власти Башкирии заявили, что вопрос с выплатами обратившейся к президенту жительницы решен

ТАСС, 17 декабря. Инцидент с выплатами жительнице башкирского города Кумертау, которая обратилась с вопросом к президенту Владимиру Путину, исчерпан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительстве республики.

В кол-центр пресс-конференции Владимира Путина поступило обращение от Альгизы Туктаровой из Кумертау. По ее словам, в ноябре и декабре она не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка через Пенсионный фонд.

"Пенсионный фонд по Республике Башкортостан сообщил, что Альгиза Туктарова из Кумертау все положенные ей выплаты получила в срок. Вопрос с нашей стороны решен", - привели в пресс-службе слова вице-премьера - министра труда, семьи и социальной защиты населения Башкортостана Ленары Ивановой.

По данным Ивановой, девушка прочла в интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. "Про это она и спрашивала", - уточнила министр.

Иванова добавила, что все действующие выплаты обратившаяся получила вовремя и в полном объеме.