Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке закрылась из-за снегопада

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций (ООН), расположенная на берегу Ист-Ривер в Нью-Йорке, в четверг закрылась из-за прошедшего накануне в городе снегопада.

"Штаб-квартира ООН будет закрыта в четверг, 17 декабря, из-за снежного шторма, - говорится в сообщении, разосланном всем сотрудникам и дипломатам организации. - Относительно режима работы в пятницу, 18 декабря, сотрудникам и делегатам будет сообщено дополнительно".

В связи с закрытием здания пленарное заседание Генассамблеи ООН по работе Международного уголовного суда было отменено. В то же время многие мероприятия, в том числе большинство встреч Совета Безопасности ООН, до сих пор проходят в видеоформате, поэтому они были проведены по расписанию. В видеоформате на фоне домашней рождественской елки прошел и ежедневный брифинг официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что из-за снега в городе будет отменено очное обучение в школах. Он также предупредил о необходимости соблюдать осторожность в дороге из-за ожидающихся "пониженной видимости, порывистого ветра и сильного снегопада".

Метеорологическая служба США прогнозирует в течение двух дней снегопады, мокрый снег, слякоть и гололедицу на восточном побережье США.