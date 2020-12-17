В США выдвинули обвинения экстремистам, планировавшим похищение губернатора Мичигана

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Американские власти предъявили официальные обвинения шести лицам, подозреваемым в попытке похищения губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер. Как следует из заявления, опубликованного в четверг на сайте Министерства юстиции США, в случае признания виновными им грозит пожизненное заключение.

Речь идет о пяти жителях Мичигана и одном выходце из Делавэра. Федеральный прокурор Западного округа Мичигана Эндрю Бирдж указал в заявлении, что им инкриминируется сговор с целью похищения губернатора этого штата. Он уточнил, что официальное обвинительное заключение, предъявленное в четверг большой коллегией присяжных в Мичигане, фактически повторяет выдвинутое ранее обвинение и необходимо для продолжения расследования.

"Адам Фокс, Берри Крофт, Тай Гарбин, Калеб Фрэнкс, Дэниел Харрис, Брэндон Касерта в случае признания их виновными могут быть приговорены к пожизненному заключению", - указал Бирдж. "Расследование продолжается", - подчеркнул он, отметив, что им занимаются агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в сотрудничестве с местной полицией.

В октябре власти США задержали не менее 14 человек по обвинению в подготовке похищения Уитмер и других официальных лиц. По сведениям прокуратуры, ФБР начало расследование в отношении этих обвиняемых ранее в этом году. Они обсуждали свои планы в соцсетях. Информация о заговоре была получена, в частности, от конфиденциальных источников и сотрудников правоохранительных органов, работавших под прикрытием.

По сведениям американских СМИ, злоумышленники, являющиеся членами двух экстремистских группировок, были крайне недовольны санитарными мерами, введенными в Мичигане в связи с распространением нового коронавируса. С критикой некоторых из этих мер и в адрес самой Уитмер также не раз выступал президент США Дональд Трамп. Он, в частности, неоднократно заявлял, что Уитмер следует "посадить под замок".