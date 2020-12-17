Педагогов в Петербурге начнут прививать от коронавируса 18 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Вакцинация педагогических работников Санкт-Петербурга от новой коронавирусной инфекции начнется 18 декабря, сообщил в четверг в эфире телеканала "78" первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"На сегодняшний момент у нас восемь пунктов [вакцинации], завтра мы начинаем прививать педагогических работников параллельно с медиками. В понедельник у нас будет еще 15 [пунктов вакцинации], и до конца года мы развернем все 70", - рассказал Сарана.

На сегодня Санкт-Петербург получил 5,5 тыс. доз вакцины "Спутник V", а также почти 1 тыс. доз "Эпиваккорона". Ранее Сарана сообщал, что Петербург ожидает до конца года еще около 100 тыс. доз вакцины от коронавируса. В январе ожидаются более крупные поставки - до полумиллиона доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 189 543 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 108 731 человек, умерли 6 608. За последние сутки в городе выявили 3 763 случая заражения.