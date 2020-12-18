Лидеры стран СНГ обсудят на виртуальном саммите борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран СНГ проведут в пятницу саммит, одной из основных тем которого станет противодействие распространению коронавируса. Как сообщила пресс-служба Кремля, мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

На саммите планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также будут рассматриваться вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

"По итогам заседания будет утверждена актуализированная концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов", - сообщили в Кремле.

В четверг на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что саммит станет своевременным и полезным. "Мы с коллегами пообсуждаем, какие задачи мы должны решить в первоочередном порядке", - отметил президент России.

Приоритеты Белоруссии

Белоруссия, которая будет председательствовать в Содружестве в 2021 году, намерена подтвердить стремление к интеграционной работе со всеми его участниками и взаимодействию СНГ с другими межгосударственными интеграционными объединениями. Президент этой страны Александр Лукашенко, обсуждая ранее перспективы председательства в СНГ с исполнительным секретарем Содружества Сергеем Лебедевым, заявил, что в республике "намерены и дальше развивать братские отношения со всеми странами СНГ и активно участвовать в интеграционном сотрудничестве".

Как заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей, в будущем году Минск нацелен "на системную работу по укреплению Содружества, усиление его роли и повышение авторитета на международной арене". "Для нас абсолютно четко и понятно то, что эта структура - Содружество Независимых Государств - должна функционировать и дальше оставаться площадкой не только для обмена мнениями, но и [для] принятия решений по всемерному углублению сотрудничества в различных сферах и областях", - отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства. В Минске отмечают наличие серьезных угроз по периметру границ стран СНГ. "Поэтому мы должны находить своевременные и адекватные ответы на них", - предложил Макей своим коллегам по СНГ на недавнем заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества.