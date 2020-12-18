Число заразившихся коронавирусом за сутки в ФРГ впервые превысило 33 тыс.

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Прирост числа инфицированных новым коронавирусом в Германии впервые превысил 33 тыс. за сутки. Об этом сообщил в пятницу берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Несмотря на карантинные меры федерального правительства, за последние 24 часа в Германии заразились 33 777 человек, что является рекордным показателем за всю пандемию. Число умерших от последствий заболевания за сутки выросло на 813. Всего до сих пор было зафиксировано 24 938 летальных исходов.

15 декабря глава института Коха Лотар Вилер заявил, что Германия сейчас переживает самый серьезный период за все время пандемии. Число заразившихся коронавирусом в стране с ее начала достигло 1 439 938.

С 16 декабря в ФРГ вступили в силу новые карантинные меры, которые продлятся как минимум до 10 января. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Прекратили работу парикмахерские, а также косметические, массажные и тату-салоны. По-прежнему работают банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, аптеки, газетные киоски, зоомагазины.

В частных домах и квартирах отныне могут встречаться представители максимум двух домохозяйств, причем одновременно не более пяти человек. К детям младше 14 лет это правило не относится. В период с 24 по 26 декабря власти разрешили встречаться максимум 10 жителям, но речь идет только о родственниках.