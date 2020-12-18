В России за сутки выявили 28 552 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 552, до 2 791 220, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в стране выявили 28 214 инфицированных.

В общей сложности в России с начала пандемии заразились 1,9% населения, следует из данных штаба.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,5%), Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл (0,6%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 757 в Санкт-Петербурге, 1 485 - в Московской области, 503 - в Нижегородской области, 402 - в Свердловской области, 393 - в Архангельской области.

В настоящее время в России болеют 512 825 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 093. Всего уже выздоровели 2 228 633 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 79,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 050 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 109 - в Московской области, 497 - в Хабаровском крае, 453 - в Красноярском крае, 432 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 611 против 587 днем ранее. Всего от инфекции умерли 49 762 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,78%, следует из данных штаба.

За сутки умерли 84 пациента в Санкт-Петербурге, 34 - в Московской области, 24 - в Ростовской области, 21 - в Воронежской области, 17 - в Пермском крае.