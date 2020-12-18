Рособрнадзор не против перевода госаккредитации вузов в гибридный формат

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки поддерживает предложение о переводе государственной аккредитации университетов в гибридный формат, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу со ссылкой на статс-секретаря - заместителя главы Рособрнадзора Сергея Рукавишникова.

Вопрос об изменении формата госаккредитации вузов был поднят на заседании общественного совета при Рособрнадзоре в четверг. Высказывалась идея о том, что перевод процедуры в цифровую форму, в частности, избавит заведения от значительной бумажной нагрузки, всю нужную информацию можно размещать на сайте, а эксперты Рособрнадзора могли бы обращаться к ней по мере необходимости. Также члены совета высказали предложение о гибридном формате, когда цифровая процедура сочетается с очной работой экспертов.

"Мы поддерживаем цифровую трансформацию процедуры аккредитации в ее гибридной форме. Но для этого нужно, чтобы сами вузы стали более цифровыми - сформировали свои постоянно обновляющиеся информационные системы, к которым бы имел доступ Рособрнадзор, чтобы получать актуальную информацию о деятельности вуза и реализуемых в нем образовательных программах", - прокомментировал Рукавишников.

Он также сообщил, что Рособрнадзор разрабатывает подходы к модернизации процедуры госаккредитации, они будут активно обсуждаться в следующем году.

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие его деятельности федеральным государственным образовательным стандартам.