{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рособрнадзор не против перевода госаккредитации вузов в гибридный формат

Заместитель главы Рособрнадзора Сергей Рукавишников отметил, что ведомство разрабатывает подходы к модернизации процедуры госаккредитации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки поддерживает предложение о переводе государственной аккредитации университетов в гибридный формат, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу со ссылкой на статс-секретаря - заместителя главы Рособрнадзора Сергея Рукавишникова.

Вопрос об изменении формата госаккредитации вузов был поднят на заседании общественного совета при Рособрнадзоре в четверг. Высказывалась идея о том, что перевод процедуры в цифровую форму, в частности, избавит заведения от значительной бумажной нагрузки, всю нужную информацию можно размещать на сайте, а эксперты Рособрнадзора могли бы обращаться к ней по мере необходимости. Также члены совета высказали предложение о гибридном формате, когда цифровая процедура сочетается с очной работой экспертов.

"Мы поддерживаем цифровую трансформацию процедуры аккредитации в ее гибридной форме. Но для этого нужно, чтобы сами вузы стали более цифровыми - сформировали свои постоянно обновляющиеся информационные системы, к которым бы имел доступ Рособрнадзор, чтобы получать актуальную информацию о деятельности вуза и реализуемых в нем образовательных программах", - прокомментировал Рукавишников.

Он также сообщил, что Рособрнадзор разрабатывает подходы к модернизации процедуры госаккредитации, они будут активно обсуждаться в следующем году.

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие его деятельности федеральным государственным образовательным стандартам.

Теги
Россия
Песков сообщил, что отдельной вакцины для Путина не существует
Президент пользуется лекарствами, доступными для всех россиян, уточнил представитель Кремля
Читать полностью