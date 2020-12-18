Власти Петербурга заявили, что городские стационары работают на пределе возможностей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается напряженной, число госпитализаций пациентов с коронавирусом растет, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана на брифинге в пятницу.

"Текущая обстановка остается напряженной, стационары перепрофилированные работают на пределе. На утро 4% свободных коек. Если говорить по неделе, то эта неделя - общее число госпитализированных увеличилось на 7%. Продолжаем расти вверх по госпитализациям", - рассказал Сарана. По его словам, за последние сутки госпитализировали более 900 человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 193 300 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 111 781 человек, умерли 6 692 пациента. За последние сутки в городе выявили 3 757 случаев заражения.