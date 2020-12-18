Главный нарколог Минздрава предложил запретить продажи алкоголя в магазинах в жилых домах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн выступил за запрет продажи алкогольных напитков в магазинах, расположенных в жилых домах.

"В двух метрах от моего подъезда есть вход в магазин, маленький магазин в жилом доме. Там очень удобно покупать хлеб, кефир, какие-то продукты первой необходимости, но заодно там есть вино-водочный отдел, там есть табак, и я все время наблюдаю как мужики туда ныряют, оттуда выныривают и тут же <...> у входа в этот магазин начинают распивать, курить. Тут же ходят дети, какие-то школьники, матери, старики. Это очень нездорово. Мы всегда ратовали за то, чтобы из жилых домов торговлю алкоголя все-таки вывели. Но пока этого не происходит", - сказал он в пятницу во время прямого эфира в ТАСС при поддержке АНО "Национальные приоритеты", посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ в рамках нацпроекта "Демография".

При этом Брюн отметил, что некоторые подвижки в данном направлении есть, в России уже запретили продажу алкоголя в пивных, рюмочных, площадь которых не превышает 20 квадратных метров. Однако эксперт считает, что этого мало, и продажу алкоголя следует выводить в большие специализированные алкомаркеты, как это сделано в Европе или Америке. Нарколог Минздрава также напомнил, что потребление алкоголя на душу населения за последние 10 лет в России снизилось с 18 литров до 9,5.