Умер научный руководитель Арктического и антарктического НИИ Иван Фролов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Научный руководитель, экс-директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Петербург) и почетный полярник Иван Фролов умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ААНИИ в пятницу.

"17 декабря после тяжелой болезни ушел из жизни Иван Евгеньевич Фролов, ученый, полярник, научный руководитель Арктического и антарктического научно-исследовательского института", - сказали в пресс-службе.

Фролов родился в 1949 году. После окончания Ленинградского гидрометеорологического института в 1971 году он начал работать в ААНИИ, где прошел путь от инженера до директора учреждения, он занимал этот пост с 1992-го по 2017 год. С 2017 года Фролов стал научным руководителем ААНИИ.

На посту директора Фролов инициировал проектирование и строительство в Петербурге ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". В 2019 году он возглавил и успешно провел комплексную экспедицию "Трансарктика 2019" по изучению арктического бассейна. Кроме того, во время того, как Фролов руководил в ААНИИ, было построено научно-экспедиционное судно "Академик Трёшников", создана международная гидрометеорологическая обсерватория Тикси, организована обсерватория на мысе Баранова (о. Северная Земля), создан научно-методический центр "Ладога".

"Основные области научных интересов [Фролова] - морское ледоведение, полярная метеорология, океанология и климатология. Он являлся ведущим специалистом в области изучения гидрометеорологического и ледово-гидрологического режима Северного Ледовитого океана и его морей, принимал участие более чем в 30 арктических и антарктических экспедициях, в 20 из них был руководителем. Им опубликовано более 150 научных трудов в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, он является редактором и соавтором 6 монографий", - сообщили в пресс-службе.

Под руководством Фролова был создан "Глобальный банк цифровых данных по морскому льду", изданы "Морской лед" (пособие), "Научные исследования в Арктике" (трехтомник). Он являлся обладателем многих почетных государственных наград, в том числе Ордена трудового красного знамени, значка "Почетный полярник", ему было присвоено звание "Заслуженный деятель науки РФ".