Глава Минздрава Болгарии продлил режим ограничений в связи с пандемией

СОФИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов подписал в пятницу распоряжение о продлении до конца января жестких ограничений в стране в связи с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Крупные торговые центры, ночные заведения, игровые залы, казино, рестораны и спортивные залы будут закрыты до 31 января. На этот же срок продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, конференций и конгрессов.

С 4 января при условии 30% занятости и соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями могут быть открыты театры, музеи, галереи и кинотеатры.

С этого же дня для учеников с 1 по 4 класс откроются школы, также начнут работать детские сады и ясли.

При условии занятости 50% и не позднее чем до 22 часов разрешено работать ресторанам в отелях.

Санитарные службы выявили за последние сутки 2 042 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране составило 188 288. За сутки умерли 143 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов составило 6 339.

В настоящее время на лечении в больницах находятся 6 900 пациентов, 567 из них - в отделениях интенсивной терапии. С начала пандемии в стране выздоровели 93 728 человек.

Продолжает расти число заразившихся медиков, оно составило 8 273. В стране сохраняется критическая ситуация из-за нехватки медицинского персонала.