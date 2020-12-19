Путевки по реабилитации после COVID-19 на 2021 год в Сочи забронировали 2 тыс. человек

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей страны забронировали путевки в санаториях Сочи по программам реабилитации после коронавируса на 2021 год. Об этом сообщила в ходе пресс-тура директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

"Гости приезжают из разных регионов: Московская область, Самара, Тульская область, Якутия, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На 2021 год уже совершено более 2 тыс. бронирований", - сказала Батяйкина.

Восстановительное лечение в сочинских санаториях стало актуально в этом году в связи с потребностью жителей пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса. Специальные программы продолжительностью от семи дней до 21 дня для гостей и жителей города разработали 22 санаторно-курортных учреждения Сочи. По итогам 2020 года ими уже воспользовались около 900 россиян из разных регионов РФ.

Врачи здравниц применяют в программах реабилитации ингаляции, спелеолечение в соляной пещере, парафино-озокеритовые и грязевые аппликации на грудной отдел, сухие углекислые ванны, магнитотерапию и многие другие. Основным лечебным фактором медицинской программы "Легкое дыхание", разработанной санаторием "Октябрьский", является лечение искусственной воздушной средой.