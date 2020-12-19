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Пандемия COVID-19

В России скоро могут начать испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса

Глава "Вектора" Ринат Максютов сообщил, что прототип вакцины уже проверили на лабораторных животных

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Решение о переходе к расширенным доклиническим исследованиям единой вакцины против гриппа и коронавируса принимается в данный момент, сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

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"Вакцина на основе рекомбинантного вируса гриппа, которая, как мы предполагаем, будет обеспечивать защиту как против сезонных вариантов вирусов гриппа, так и против нового коронавируса, данный прототип вакцины уже проверен на лабораторных животных, он показал свою иммуногенность, и сейчас принимается решение о переходе уже на расширенные доклинические исследования", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".

Ранее Максютов сообщал, что специалисты "Вектора" работают над созданием объединенной вакцины против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Ее необходимость обусловлена тем, что, согласно исследованиям, одновременное инфицирование гриппом и новым коронавирусом значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и летальность от него.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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