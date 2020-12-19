В России скоро могут начать испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса

"Вакцина на основе рекомбинантного вируса гриппа, которая, как мы предполагаем, будет обеспечивать защиту как против сезонных вариантов вирусов гриппа, так и против нового коронавируса, данный прототип вакцины уже проверен на лабораторных животных, он показал свою иммуногенность, и сейчас принимается решение о переходе уже на расширенные доклинические исследования", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".

Ранее Максютов сообщал, что специалисты "Вектора" работают над созданием объединенной вакцины против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Ее необходимость обусловлена тем, что, согласно исследованиям, одновременное инфицирование гриппом и новым коронавирусом значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и летальность от него.