Глава "Вектора" назвал главное преимущество вакцины "Эпиваккорона"

"Преимуществами вакцины "Эпиваккорона" в первую очередь является ее высочайший профиль безопасности. Она полностью ареактогенна и может использоваться как для лиц старшего возраста, для лиц с различными иммунносупрессивными заболеваниями, аллергиков", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".

Максютов сообщил, что вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", согласно исследованиям на животных, сможет обеспечить иммунитет к инфекции минимум на полгода.

"Исследования на лабораторных животных, в том числе на низших приматах, показали, что надежная защита формируется минимум на шестимесячный период после вакцинации", - сказал он.

По словам Максютова, иммунитет у большинства перенесших коронавирусную инфекцию снижается через шесть или максимум 10 месяцев.

"Никто не защищен от повторного заражения, и даже переболевшие, которые имеют очень высокие титры вирус- специфических антител при контакте с инфицированным с высокой вирусной нагрузкой. Никто не может исключить попадания самих вирусных частиц в организм такого переболевшего. У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет, у большинства переболевших иммунитет снижается, и спустя шесть, максимум 10 месяцев после заболевания будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета", - сказал он.