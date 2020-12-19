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Пандемия COVID-19
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Глава "Вектора" назвал главное преимущество вакцины "Эпиваккорона"

По словам Рината Максютова, речь идет о "ее высочайшем профиле безопасности"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Безопасность вакцины "Эпиваккорона" является главным ее преимуществом перед аналогами, заявил гендиректор разработавшего препарат центра "Вектор" Ринат Максютов.

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"Преимуществами вакцины "Эпиваккорона" в первую очередь является ее высочайший профиль безопасности. Она полностью ареактогенна и может использоваться как для лиц старшего возраста, для лиц с различными иммунносупрессивными заболеваниями, аллергиков", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".

Максютов сообщил, что вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", согласно исследованиям на животных, сможет обеспечить иммунитет к инфекции минимум на полгода. 

"Исследования на лабораторных животных, в том числе на низших приматах, показали, что надежная защита формируется минимум на шестимесячный период после вакцинации", - сказал он.

По словам Максютова, иммунитет у большинства перенесших коронавирусную инфекцию снижается через шесть или максимум 10 месяцев.

"Никто не защищен от повторного заражения, и даже переболевшие, которые имеют очень высокие титры вирус- специфических антител при контакте с инфицированным с высокой вирусной нагрузкой. Никто не может исключить попадания самих вирусных частиц в организм такого переболевшего. У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет, у большинства переболевших иммунитет снижается, и спустя шесть, максимум 10 месяцев после заболевания будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета", - сказал он.

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