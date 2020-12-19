На федеральный проект "Сочи - жемчужина России" направят около 160 млрд рублей

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Около 160 млрд рублей будет направлено на реализацию федерального проекта "Сочи - жемчужина России", который позволит модернизировать всю городскую систему водоснабжения и водоотведения, а также полностью решить вопрос дефицита питьевой воды во время засушливого летнего периода. Об этом сообщил журналистам во время пресс-тура директор МУП города Сочи "Водоканал" Антон Денисов.

"Объем инвестиций, который потребуется для того, чтобы полностью модернизировать всю систему водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, - ориентировочно 160 млрд рублей", - сказал Денисов.

Он добавил, что 80 млрд рублей направят на водоснабжение и водоотведение, еще 80 млрд рублей - на ливневую канализацию и строительство очистных сооружений.

В результате длительных сезонных ливней в Сочи уровень воды в реках резко поднимается, что часто становится причиной подтоплений прибрежных населенных пунктов. Во многом это становится возможным из-за несовершенной системы водоотведения на курорте. Из-за увеличения турпотока нагрузка на систему водоснабжения в туристический сезон увеличивается. Для решения этих проблем в Сочи запустили федеральный проект "Сочи - жемчужина России".