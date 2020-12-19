РПЦ претендует на жилые дома, принадлежавшие Александро-Невской лавре

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) претендует на передачу Александро-Невской лавре бывших настоятельского и братского корпусов, в настоящее время являющихся жилыми домами. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"В середине XIX века в качестве части комплекса зданий Александро-Невской лавры был построен настоятельский келейный корпус, а затем братский келейный корпус. Эти здания не возвращены Александро-Невской лавре, там сейчас жилые квартиры. Насколько известно, часть жилого фонда принадлежит государству, часть - частным лицам. Это тот вопрос, который будет обсуждаться, и я думаю, что решение должно будет приниматься с учетом всего комплекса проблем", - сказал он.

Он отметил, что в России здания, построенные изначально для церковных нужд, как правило, возвращаются только в случаях, если они являются государственной собственностью и для их жителей можно найти новое жилье.

Ранее Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась в комитет имущественных отношений города с просьбой передать ей в безвозмездное пользование помещения в Благовещенской церкви на территории Александро-Невской лавры. В настоящее время они относятся к ведению Государственного музея городской скульптуры. Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова сообщила ТАСС, что их планируется восстановить и проводить в них богослужения.

7 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой отметил, что на территории Александро-Невской лавры еще остались объекты, которые необходимо передать РПЦ. Глава Минкультуры заверила, что министерство прорабатывает этот вопрос с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.