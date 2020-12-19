В Ингушетии до 15 января запретили проводить массовые новогодние мероприятия

МАГАС, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Ингушетия ввели в регионе запрет на проведение массовых новогодних мероприятий. Ограничение будет действовать до 15 января 2021 года включительно, сообщили в субботу в правительстве региона.

"Внесены дополнительные изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Подписанный накануне главой Ингушетии документ <…> уточняет перечень мероприятий, запрет на проведение которых действует до 15 января включительно. В этот период также нельзя проводить массовые новогодние мероприятия", - говорится в сообщении на сайте республиканского правительства.

Этим же указом ограничена работа кафе и ресторанов. "В период с 22 декабря по 15 января деятельность организаций общественного питания ограничена после 19:00", - уточняется в сообщении.

Также документ продлевает школьные каникулы. В Ингушетии школы уйдут на каникулы с 21 декабря 2020 года по 12 января 2021 года, о введении этой меры ранее сообщали в пресс-службе главы региона. В правительстве отмечали, что учебный план будет скорректирован таким образом, чтобы пропущенные темы были включены в программу третьей четверти. Такое решение принято в связи с увеличением числа учащихся с ОРВИ и большим количеством педагогов с коронавирусом.