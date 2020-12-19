В Сочи презентовали новый бренд для продвижения санаторно-курортной отрасли

"Бренд представляет собой графическое изображение ротонды - окруженной колоннами беседки. Своей формой они также напоминают пальмы - знаковый символ курорта, помещенный на его гербе. Верхняя часть представляет собой горы с встающим над ними солнцем. В нижней части визуализации бренда расположено слово "Сочи" и графическое изображение морской волны", - сообщили в пресс-службе.

"Мы постарались сделать, чтобы у нашего города был свой бренд, свой стиль. Ведь у каждой марки, у каждого серьезного человека, организации всегда есть что-то, что дает всевозможную оценку и самое главное - всестороннюю узнаваемость", - сказал со сцены в ходе презентации глава города Сочи Алексей Копайгородский.

В пресс-службе администрации города пояснили журналистам, что бренд будет использоваться для продвижения санаторно-курортной отрасли на международных и российских туристических выставках. Также планируется размещать его на сувенирной продукции, использовать в оформлении городской среды.

Разработка бренда началась полгода назад. Команда, в которую вошли представители администрации курорта и специалисты группы компаний VDS, предложила около 20 графических изображений. Эти варианты были представлены на рассмотрение ведущим сочинским архитекторам и дизайнерам, также состоялось обсуждение предложенных вариантов на общественном совете с лидерами курортной индустрии и представителями СМИ.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха. В Сочи ежегодно проходят около 400 различных мероприятий, в том числе всероссийский фестиваль "Кинотавр", международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", этап автогонок "Формула-1". По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек.