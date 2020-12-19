Санатории Ставрополья примут 1 тыс. белгородских детей, в том числе перенесших ковид

ТАСС, 19 декабря. Санатории Ставропольского края бесплатно примут 1 тыс. детей из Белгородской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также перенесших коронавирус. Об этом по итогам встречи с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым сообщил в субботу в Instagram врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

В субботу в Белгородскую область прибыла делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между регионами. Документ предусматривает взаимодействие регионов, направленное на совместное социально-экономическое развитие.

"Договорились оздоровить 1 тыс. белгородских детей бесплатно в ставропольских санаториях (платим только за проезд). Первых отправим детей, переболевших ковидом", - написал врио губернатора. В пресс-службе правительства Белгородской области также уточнили, что отдых в санаториях Минеральных Вод будет организован для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также главы регионов договорились открыть авиарейс Белгород - Минеральные Воды. Среди прочих планов - налаживание поставки ставропольских овощей, реализация проектов в рамках деятельности Белгородского научно-образовательного центра "Инновационные решения в АПК", в области проектирования и строительства жилья.

В марте 2021 года делегация Белгородской области совершит ответный визит в Ставрополь, в ходе которого продолжится обсуждение совместных проектов.