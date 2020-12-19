В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 77. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 10 394 человека с коронавирусом. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 19 декабря в городе выявлено 728 637 случаев заражения. Выздоровели 562 953 человека.

Коронавирусом в мире заразились уже более 75,7 млн человек, свыше 1,6 млн пациентов умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 2,8 млн случаев инфицирования, выздоровели 2,25 млн человек, умерли более 50,3 тыс. пациентов. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.