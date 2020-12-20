На ставропольском курорте в 2021 году появится вертолетная площадка для санавиации

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Вертолетную площадку для санитарной авиации создадут недалеко от городской больницы Железноводска Ставропольского края в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова уже в 2021 году начнется строительство современной вертолетной площадки. Расположится взлетная площадка для медицинских вертолетов в непосредственной близости к городской больнице. Ее площадь составит 750 кв. метров", - сказал Моисеев.

По его словам, на подъездные пути будет нанесена маркировка. "Строительство вертолетной площадки в Железноводске поможет повысить доступность и качество экстренной медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вертолетная площадка будет предназначена для вертолетов МЧС и воздушной скорой помощи. Это станет первой вертолетной площадкой в истории Железноводска.