В России выявили 28 948 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум с 6 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 948, что стало максимумом с 6 декабря, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Больше заболевших в стране выявляли ровно две недели назад, тогда штаб сообщал о 29 039 инфицированных.

Всего с начала пандемии в России подтвердили 2 848 377 случаев заражения (более 1,9% населения).

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Кемеровской области, Магаданской области (0,6%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 1 539 в Московской области, 499 в Нижегородской области, 403 в Свердловской области, 397 в Архангельской области, 395 в Псковской области.

В настоящее время в России болеют 521 862 человека.

Выздоровевшие и умершие

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 915, до 2 275 657. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, уже вылечились 79,9% заразившихся в стране.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 511 против 585 днем ранее, до 50 858. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве зарегистрировали 77 смертей за сутки, в Санкт-Петербурге - 73, в Воронежской области - 22, в Ростовской - 21, в Пермском крае - 19, в Иркутской и Свердловской областях - 18 и 16 соответственно.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Новые 3 759 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, а всего с начала пандемии здесь подтверждено уже 200 813 случаев заражения.

Днем ранее в городе было выявлено 3 754 случая заражения новым вирусом.