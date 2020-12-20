В Казахстане с 25 декабря до 5 января усилят ограничительные меры из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана в целях предотвращения распространения коронавируса усилят карантинные меры с 25 декабря по 5 января будущего года. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по борьбе с COVID-19 под председательством премьер-министра Аскара Мамина.

"В январе - феврале следующего года на фоне роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этой связи МВК приняла ряд решений. Первое: с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Второе: усилить ограничительные меры на [крупнейшем в Казахстане нефтегазовом] месторождении "Тенгиз" до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Комиссия также поручила принять меры по снижению цен на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%.

В то же время в целях обеспечения качества обучения по предложению министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности было принято решение с III четверти учебного года для выпускных классов (9-й,11-й,12-й классы) предусмотреть комбинированное обучение (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

С III четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время будут организованы индивидуальные консультации в группах численностью не более пяти человек, а со II семестра возобновится комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.

"Глава правительства поручил акимам (главам регионов - прим. ТАСС) в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе принимать необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки. Премьер-министр обратил внимание акимов на необходимость качественной санитарной обработки общественных мест, школ и детсадов, а также подготовки прививочных пунктов к вакцинации", - говорится в сообщении. Кроме того, министерству внутренних дел совместно с региональными властями поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемических требований в предпраздничные и праздничные дни.