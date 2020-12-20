Президент Израиля призвал граждан вакцинироваться, несмотря на опасения

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент еврейского государства Реувен Ривлин после вакцинации от коронавируса в воскресенье препаратом американской компании Pfizer призвал израильтян делать прививки, несмотря на возможные опасения. Об этом сообщила его канцелярия.

"Ривлин 20 декабря посетил медицинский центр "Хадасса Эйн-Керем" [в Иерусалиме], где прошел вакцинацию от коронавируса", - говорится в сообщении. После процедуры он призвал израильтян "делать прививку, но также не забывать о правилах гигиены и социальной дистанции". "Я знаю, что среди израильтян есть те, кто обеспокоен и сомневается в вакцинах, на которые мы возлагаем наши надежды. Опасения возможны, но важно помнить, что вакцины, которые доставлены в Израиль, прошли тщательный процесс и строгие проверки, а также были одобрены как властями США, так и министерством здравоохранения Израиля", - распространила высказывания Ривлина его канцелярия.

В Израиле в воскресенье официально стартовала национальная кампания по вакцинации от нового коронавируса, на первом этапе будут привиты медицинские работники, для чего вакцины доставлены в 10 больниц и медицинских центров, сообщила пресс-служба Минздрава. С 21 декабря в рамках первого этапа начнется вакцинация людей старше 60 лет и входящих в группы риска в соответствии с записью, которая была объявлена 18 декабря. 20 декабря прививку сделал и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави. "Глава Генштаба первым в армии сделал прививку, и это знаменует начало кампании по вакцинации [военнослужащих], которая стартует на следующей неделе под эгидой медицинских войск", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху первым в стране был вакцинирован накануне вечером от нового коронавируса препаратом Pfizer в медицинском центре госпиталя "Тель ха-Шомер" в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива. "Вчера мне сделали первую в Израиле прививку против коронавируса, я прекрасно себя чувствую и призываю всех граждан Израиля пройти вакцинацию", - распространила канцелярия премьера высказывания, сделанные им в воскресенье в начале еженедельного заседания правительства.

О вакцинах

13 ноября Нетаньяху сообщил, что Израиль договорился с Pfizer о приобретении 8 млн доз ее вакцины, что достаточно для 4 млн человек, первая партия препарата американской компании была доставлена самолетом из Брюсселя 9 декабря. В июне 2020 года Израиль заключил контракт на приобретение вакцины от коронавируса с компанией Moderna. 5 ноября газета Haaretz сообщила, что иерусалимский медицинский центр "Хадасса" заказал 1,5 млн доз российской вакцины "Спутник V" и намерен получить разрешение на ее применение в Израиле, а также использовать препарат в своих филиалах за пределами страны.

1 ноября начались клинические испытания собственной израильской вакцины от коронавируса, которая получила название Brilife. По данным газеты Yedioth Ahronoth, июль 2021 года можно расценивать как самую раннюю "правдоподобную дату начала массового применения" препарата Brilife в Израиле.