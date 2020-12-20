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Пандемия COVID-19

Военные сдали инфекционный корпус госпиталя в Южно-Сахалинске

Его спроектировали с учетом сейсмоактивности Сахалина

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Военные строители сдали инфекционный корпус 441-го военного госпиталя в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"Вчера, например, сдан инфекционный корпус нового госпиталя в Южно-Сахалинске. Первыми свои двери откроют поликлиническое и инфекционное отделения", - сказал Иванов в интервью "Российской газете".

По его словам, корпус был спроектирован с учетом сейсмоактивности Сахалина.

"Мы заложили не только многолетнюю эксплуатацию зданий, но и безопасность персонала и пациентов", - пояснил он.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что инфекционный корпус 441-го военного госпиталя в Южно-Сахалинске будет построен до конца года. Таким образом, число возведенных военными медицинских учреждений с начала пандемии достигло 30.

Теги
РоссияСахалинская областьПандемия COVID-19
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