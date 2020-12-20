Трюдо пообещал публично сделать прививку от коронавируса

ОТТАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал в воскресенье, что публично сделает прививку от нового коронавируса, но только после того, как ее получат те, кому она необходима в первую очередь.

"Когда моя очередь придет, я с удовольствием сделаю [прививку] публично", - заявил он в интервью телеканалу CBC. По его словам, он совершенно не опасается, что вакцина от коронавируса как-то может отразиться на его здоровье, потому что полностью доверяет ученым и докторам. "Мы годами доверяли им, когда они защищали нас от кори и от простуды, - сказал глава канадского правительства. - И мы доверяем им с самого начала пандемии".

Трюдо подчеркнул, что первыми будут вакцинировать медиков, работников социальной сферы и наиболее уязвимые категории граждан. В конце октября премьер сообщил, что сделал прививку от гриппа в рамках профилактических мер, которые, по мнению канадского правительства, должны помочь избежать резкой сезонной заболеваемости гриппом в условиях пандемии.

13 декабря в Канаду прибыл первый самолет с вакциной от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а с 14 декабря уже началась вакцинация. Ранее Трюдо выразил уверенность, что с появлением вакцин пандемию удастся победить уже в 2021 году.

Оттава заключила контракты на поставку вакцины от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.