Власти Турции решили временно приостановить полеты из Британии, Дании, Нидерландов и ЮАР

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Турции приняли в воскресенье решение приостановить полеты из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

"Сообщалось, что из-за мутации коронавируса в Великобритании увеличилась скорость его передачи. По поручению президента и при координации нашего министерства транспорта и инфраструктуры принято решение о временной приостановке рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР", - написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.