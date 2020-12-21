Хабаровский медицинский колледж на 20% увеличит набор студентов в 2021 году

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Набор студентов в Хабаровский медицинский колледж увеличится в 2021 году с 500 до 600, сообщил в своем Telegram-канале зампред краевого правительства Евгений Никонов.

"В следующем году в Хабаровском медицинском колледже набор студентов будет увеличен до 600 студентов вместо 500. Предполагается, что до 50 мест будет выделено для детей-сирот", - говорится в сообщении.

Колледж осуществляет подготовку специалистов для Хабаровского края. Два его филиала расположены в Николаевске-на-Амуре и Комсомольске-на-Амуре.

Власти края в ближайшие пять лет направят 8,1 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе, из них 7,1 млрд - средства федерального бюджета. Программа утверждена врио губернатора Михаилом Дегтяревым, ее реализация начнется в 2021 году.

Значительный объем работ по модернизации здравоохранения в регионе будет вестись и в рамках национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. В 2020-2024 годах запланированы строительство и реконструкция 23 организаций здравоохранения, создание акушерских пунктов и амбулаторий в отдаленных поселениях, капремонт 31 медучреждения, закупка восьми передвижных мобильных комплексов для выездов медбригад в отдаленные районы.