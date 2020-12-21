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Ариана Гранде сообщила о своей помолвке

Избранником певицы стал агент по операциям с недвижимостью Далтон Гомес

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Американская поп-певица Ариана Гранде помолвлена с агентом по операциям с недвижимостью Далтоном Гомесом. Об этом исполнительница сообщила в воскресенье в Instagram.

Она опубликовала несколько фотографий с Гомесом, а также свою - с кольцом на безымянном пальце левой руки. "Навсегда и дольше", - написала она.

По сведениям журнала People, 27-летняя Гранде и Гомес встречаются с начала текущего года, их родители "в восторге" в связи с помолвкой. Как отмечает журнал Billboard, пару уже поздравили многие знаменитости. В их числе певица и актриса Деми Ловато, модель Хейли Бибер, фотомодель Ким Кардашьян.

Журнал Billboard в 2018 году удостоил Гранде, начавшую карьеру в возрасте 15 лет, звания "Женщина года". Позже издание признало певицу наиболее выдающимся поп-исполнителем 2019 года. Гранде записала уже шесть музыкальных альбомов.

По сведениям газеты The New York Times, Гомес около пяти лет занимается в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) операциями с элитной недвижимостью.

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СШАГранде, Ариана
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