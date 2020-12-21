Мишустин поручил решить кадровый вопрос в медучреждениях в Мурманской области

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил решить вопрос с кадровым обеспечением медицинских учреждений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом говорится в утвержденном председателем правительства списке поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 17 декабря. Его распространила в понедельник пресс-служба кабмина.
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Во время пресс-конференции один из жителей села Алакуртти пожаловался главе государства, что в местной больнице работает один-единственный врач.
Руководство региона вместе с Минздравом и Росздравнадзором должно разобраться в ситуации и до 25 декабря доложить о принятых мерах в кабинет министров, отмечается в поручениях.