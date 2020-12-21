Коэффициент распространения COVID-19 в Москве поднялся до максимума с середины октября

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в понедельник поднялся до максимальной с 14 октября отметки и достиг 1,24. В среднем по России этот показатель вырос до 1,06, это самый высокий уровень за последние две недели, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В трех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент фиксируется ниже единицы. Это Архангельская область, Ханты-Мансийский автономной округ и Красноярский край, где он составил 0,99. В Санкт-Петербурге показатель равняется 1 уже седьмой день подряд, а в остальных регионах он выше этой отметки.

В Воронежской и Ростовской областях он составил 1,01, в Нижегородской и Свердловской областях - 1,02, в Подмосковье - 1,04.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.