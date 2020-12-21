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В СМИ и интернете запретят публиковать инструкции по изготовлению оружия

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты предлагают запретить распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Соответствующее положение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму в понедельник группой депутатов от "Единой России" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Нововведение предлагается по аналогии с уже действующим сегодня в России запретом на публикацию инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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