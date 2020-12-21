Reuters: ЕС готов платить по €15,5 евро за дозу вакцины Pfizer и BioNTech

БРЮССЕЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Европейский союз согласился платить €15,5 ($18,9) за дозу вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС.

По его сведениям, цена по контракту на поставку ЕС 300 млн доз препарата несколько ниже той, по которой договорились покупать вакцину власти США ($19,5 за дозу).

В пятницу госсекретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева Де Бликер по ошибке опубликовала в Twitter конфиденциальную таблицу с ценами на все шесть западных вакцин, на предзаказ которых для государств Евросоюза Еврокомиссия уже заключила контракты. Чиновница быстро осознала свою ошибку и отредактировала твит, но журналисты успели сделать скриншоты, которые опубликовал ряд бельгийских СМИ, в частности телеканал RTBF. Согласно этим данным, закупочная цена вакцины BioNTech и Pfizer должна была составлять €12.

Ожидается, что Европейское агентство лекарственных препаратов вынесет решение по вакцине уже в понедельник, 21 декабря, в свою очередь Еврокомиссия объявила, что через 2 дня после этого сможет разрешить использование вакцины в странах ЕС.