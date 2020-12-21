Власти Нововоронежа демонтировали памятник, испугавший местных жителей

ТАСС, 21 декабря. Нестандартный памятник Аленке в Нововоронеже, испугавший местных жителей, демонтирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в администрации Нововоронежа.

"Памятник демонтирован, некоторое время он будет храниться на складе одного из муниципальных учреждений. Потом будем думать, что с ним делать", - сказала собеседница агентства.

Торжественное открытие памятника состоялось в пятницу и было приурочено к 250-летию нововоронежского села Новая Аленовка, на месте которого в последующем был создан город Нововоронеж. Представленный образ Аленки вызвал большой общественный резонанс, породив огромное количество мемов в интернете. После этого местные власти совместно с инициативной группой, которая занималась созданием и установкой арт-объекта, приняли решение о его демонтаже.

По легенде, 250 лет назад Аленка искала земли для переселения. Она нашла красивое место на берегу ручья, где и было основано село. Однако саму девушку вскоре убил разбойник Кудеяр, а село было названо в часть героини Аленовкой. Организацией и установкой памятника полностью занималась инициативная группа, бюджетные средства при этом не использовались. Как сообщил ТАСС глава Нововоронежа Владимир Лещенко, стоимость арт-объекта составила около 1 млн рублей.