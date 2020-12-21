В Рязанской области проверят тарифы на ТЭЦ, сюжет о которой вызвал травлю журналиста

ТАСС, 21 декабря. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оперативно направить в прокуратуру обращение об обоснованности тарифов на тепловую энергию для потребителей рязанского филиала Ново-Рязанской ТЭЦ, сюжет о которой вызвал травлю журналиста Антона Насонова. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства Рязанской области.

17 декабря рязанский журналист Антон Насонов в ходе ежегодной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о том, что после опубликования видео о завышенных тарифах на тепло Ново-Рязанской ТЭЦ его начали травить в социальных сетях. Проверкой информации о травле занялись в УМВД России по Рязанской области.

"Заместителю председателя правительства Рязанской области Евгению Беленецкому поручено оперативно направить обращение в прокуратуру Рязанской области об обоснованности действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ". Срок исполнения поручения - 21 декабря 2020 года", - говорится на сайте правительства о поручении губернатора.

Как сообщалось ранее, Насонов специально для Медиафорума ОНФ подготовил видеоролик о работе ТЭЦ в Рязани, в котором местные жители жаловались на высокие тарифы за отопление. Ролик попал в соцсети, где журналиста стали оскорблять, обвинять в продажности. Путин пообещал дать поручение изучить эту ситуацию. Журналист стал победителем всероссийского конкурса ОНФ "Правда и справедливость".

Помочь журналисту также пообещали в региональных отделениях ОНФ и Союза журналистов.